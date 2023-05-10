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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÖZVATAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÖZVATAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZVATAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,382 | Katılım Oranı: %89.71
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.592,079 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %16.74486 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.16295 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9628 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.319 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.247 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,466 | Katılım Oranı: %80.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.31,623 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.751,088 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9526 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,218 oy 0
Millet İttifakı
%0 690 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.4 1,332 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%30.2 886 oy 0
BAĞIMSIZ
%27.1 795 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.51 367 oy 0
İyi Parti
%9.78 287 oy 0
Saadet Partisi
%1.23 36 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.48 14 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.24 7 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 4 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı