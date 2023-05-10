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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KABATAŞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KABATAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KABATAŞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,254 | Katılım Oranı: %86.83
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.775,056 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.43908 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.46707 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6745 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3725 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3121 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,720 | Katılım Oranı: %64.85
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.164,096 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.951,251 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.89103 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,270 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,451 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.66 3,746 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%22.24 1,524 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.51 720 oy 0
İyi Parti
%9.63 660 oy 0
Saadet Partisi
%1.04 71 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.73 50 oy 0
Vatan Partisi
%0.72 49 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.48 33 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı