ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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FATSA
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMRU
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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PERŞEMBE
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ULUBEY
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
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