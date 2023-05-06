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ANASAYFA MİLLET İTTİFAKI KOCAELİ

KOCAELİ - MİLLET İTTİFAKI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
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İYİ PARTİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
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KARAMÜRSEL
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KARTEPE
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynak: Anadolu Ajansı