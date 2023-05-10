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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAYIROVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAYIROVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇAYIROVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 88,216 | Katılım Oranı: %89.16
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %61.4647,445 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.7620,653 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.394,157 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.763,673 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.511,164 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.13101 oy
%100
Seçmen Sayısı: 70,818 | Katılım Oranı: %74.58
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.6231,378 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.0116,569 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.373,817 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 48,076 oy 0
Millet İttifakı
%0 21,753 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.69 38,407 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.11 14,767 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.51 9,669 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%9.34 7,221 oy 0
İyi Parti
%6.83 5,277 oy 0
Saadet Partisi
%2.21 1,709 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.65 500 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 121 oy 0
Vatan Partisi
%0.12 89 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı