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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DERİNCE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DERİNCE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DERİNCE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 103,074 | Katılım Oranı: %90.12
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.1350,132 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %31.929,009 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.627,840 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.892,632 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.291,174 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.15139 oy
%100
Seçmen Sayısı: 95,531 | Katılım Oranı: %76.84
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.9938,735 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.229,559 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.813,453 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 51,310 oy 0
Millet İttifakı
%0 33,444 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.71 40,717 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.5 20,489 oy 0
İyi Parti
%12.23 11,141 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.63 10,593 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.59 6,000 oy 0
Saadet Partisi
%1.99 1,814 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.55 500 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 144 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 136 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı