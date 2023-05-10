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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SAVUR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SAVUR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
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ÖMERLİ
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SAVUR
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 15,844 | Katılım Oranı: %78.7
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %48.535,886 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.115,593 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.06492 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.95115 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.2935 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.078 oy
%100
Seçmen Sayısı: 16,566 | Katılım Oranı: %72.43
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %53.236,307 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.295,248 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.48294 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,222 oy 0
Millet İttifakı
%0 534 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%50.32 6,044 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.93 4,796 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.55 426 oy 0
BAĞIMSIZ
%2.91 350 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.59 311 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.66 199 oy 0
İyi Parti
%1.49 179 oy 0
Saadet Partisi
%0.37 44 oy 0
Vatan Partisi
%0.09 11 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı