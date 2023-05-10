Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER MARDİN DERİK
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DERİK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DERİK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DERİK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 34,218 | Katılım Oranı: %85.82
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %78.4622,718 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %17.95,182 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %2.59749 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.68198 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3498 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.039 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,420 | Katılım Oranı: %84.61
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %78.6121,337 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %20.945,685 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %0.45122 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,447 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,071 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%79.03 22,719 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%14.04 4,035 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.38 684 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.65 474 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.43 412 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.22 350 oy 0
İyi Parti
%0.89 257 oy 0
Saadet Partisi
%0.45 130 oy 0
Vatan Partisi
%0.1 28 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı