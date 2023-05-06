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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İSTANBUL 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İSTANBUL 1. BÖLGE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL İSTANBUL 1. BÖLGE İSTANBUL 2. BÖLGE İSTANBUL 3. BÖLGE
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
SOL PARTİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,573,543 | Katılım Oranı: %88
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %504,578,526 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %36.893,378,032 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.23661,774 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.76435,549 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9486,145 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1816,863 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,983,130 | Katılım Oranı: %72.77
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.833,568,047 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.082,941,207 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.09650,653 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 1,653,544 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,310,035 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.15 1,378,837 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.23 979,474 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%11.13 372,793 oy 0
İyi Parti
%8.29 277,801 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.2 274,707 oy 0
Saadet Partisi
%1.57 52,760 oy 0
Vatan Partisi
%0.22 7,322 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.14 4,766 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.06 1,903 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı