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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İSKENDERUN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKENDERUN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 171,301 | Katılım Oranı: %88.39
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.0671,601 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %40.259,892 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.4711,136 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.485,187 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.61916 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.17247 oy
%100
Seçmen Sayısı: 164,526 | Katılım Oranı: %79.79
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.9466,001 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.7256,639 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.346,921 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 75,946 oy 0
Millet İttifakı
%0 59,967 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.55 51,650 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.61 45,752 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.25 24,296 oy 0
İyi Parti
%8.69 12,983 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%8.64 12,913 oy 0
Saadet Partisi
%0.82 1,232 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 388 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 262 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı