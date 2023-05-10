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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ALTINÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALTINÖZÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINÖZÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 35,946 | Katılım Oranı: %88.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.2525,578 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.574,220 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.11966 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5156 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.42132 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1546 oy
%100
Seçmen Sayısı: 34,973 | Katılım Oranı: %83.7
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.0522,838 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.335,585 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.62469 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 26,144 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,539 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%60.04 18,730 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.76 7,414 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%10.44 3,257 oy 0
İyi Parti
%3.41 1,065 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.36 423 oy 0
Saadet Partisi
%0.7 217 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 49 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 43 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı