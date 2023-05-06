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ANASAYFA ŞEHİRLER ÇORUM HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

ÇORUM - HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

HKP
KISALTMA :HKP GENEL BAŞKAN :NURULLAH ANKUT KURULUŞ TARİH :2005
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı