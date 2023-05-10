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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ORTAKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ORTAKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,552 | Katılım Oranı: %90.31
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.82,757 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %34.181,659 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.25352 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9546 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6833 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.147 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,047 | Katılım Oranı: %81.56
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.332,569 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.072,123 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.59125 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,855 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,758 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.79 2,090 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%25.2 1,231 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.66 765 oy 0
İyi Parti
%9.79 478 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.18 253 oy 0
Saadet Partisi
%1 49 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 10 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 8 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı