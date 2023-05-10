Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ÇORUM BAYAT
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BAYAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BAYAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BAYAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,906 | Katılım Oranı: %89.04
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.528,930 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.381,040 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.83979 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.778 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3236 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2528 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,479 | Katılım Oranı: %78.21
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.898,735 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %20.222,239 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.8999 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 9,171 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,848 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%72 8,035 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.18 1,136 oy 0
İyi Parti
%9.59 1,070 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.19 691 oy 0
Saadet Partisi
%0.78 87 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.49 55 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.39 43 oy 0
Vatan Partisi
%0.38 42 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı