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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ŞEMDİNLİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞEMDİNLİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 35,925 | Katılım Oranı: %80.25
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %49.2313,618 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.4712,303 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.651,286 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.97268 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.57157 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1131 oy
%100
Seçmen Sayısı: 29,493 | Katılım Oranı: %88.15
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %61.4215,704 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.329,287 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.26578 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 12,186 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,348 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%49.61 13,656 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.53 11,155 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.75 1,031 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.03 834 oy 0
İyi Parti
%1.24 341 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.99 272 oy 0
Saadet Partisi
%0.63 173 oy 0
Vatan Partisi
%0.23 63 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı