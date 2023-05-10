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ANASAYFA ŞEHİRLER HAKKARİ MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 48,863 | Katılım Oranı: %86.04
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %72.9129,828 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %19.658,037 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.732,346 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.17478 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.46187 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.0833 oy
%100
Seçmen Sayısı: 47,390 | Katılım Oranı: %78.51
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %79.3129,060 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %18.166,654 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.54929 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,867 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,322 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%74.48 30,363 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%15.55 6,338 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%3.75 1,529 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.69 1,504 oy 0
İyi Parti
%1.32 539 oy 0
Saadet Partisi
%0.68 279 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.33 135 oy 0
Vatan Partisi
%0.19 78 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı