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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ESKİŞEHİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 646,221 | Katılım Oranı: %89.01
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.48262,192 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %41.07231,691 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.6754,571 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.769,914 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.784,427 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.231,290 oy
%100
Seçmen Sayısı: 603,179 | Katılım Oranı: %79.84
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.95245,486 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.42214,636 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.6412,460 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 272,864 oy 0
Millet İttifakı
%0 266,973 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%38.38 216,516 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.72 184,576 oy 0
İyi Parti
%13.49 76,077 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.99 56,348 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.86 21,797 oy 0
Saadet Partisi
%1.12 6,320 oy 0
Vatan Partisi
%0.25 1,398 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.13 758 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.05 277 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı