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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ALPU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ALPU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ALPU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,864 | Katılım Oranı: %87.39
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.924,722 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %26.061,956 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.74731 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5642 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3627 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3627 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,345 | Katılım Oranı: %80.4
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.744,475 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.892,791 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.37101 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,825 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,521 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.91 3,886 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.55 1,688 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.54 939 oy 0
İyi Parti
%10.47 784 oy 0
BAĞIMSIZ
%3.7 277 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.11 83 oy 0
Saadet Partisi
%0.65 49 oy 0
Vatan Partisi
%0.55 41 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 14 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı