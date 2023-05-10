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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BEYLİKOVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BEYLİKOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,095 | Katılım Oranı: %88.07
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.782,145 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %34.181,473 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.16610 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.9139 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6528 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3214 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,090 | Katılım Oranı: %82.77
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %55.922,287 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %41.611,702 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.47101 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,244 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,973 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.07 1,815 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.55 1,275 oy 0
İyi Parti
%15.51 669 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.94 429 oy 0
BAĞIMSIZ
%6.42 277 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.48 64 oy 0
Saadet Partisi
%0.67 29 oy 0
Vatan Partisi
%0.49 21 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.25 11 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı