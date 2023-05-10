Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ERZURUM OLTU
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

OLTU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

OLTU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

OLTU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,551 | Katılım Oranı: %87.34
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.8215,733 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %9.121,753 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.861,126 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.09401 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.94180 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1936 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,314 | Katılım Oranı: %78.7
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.6213,989 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %15.712,693 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.67458 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 16,207 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,708 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%62.48 12,094 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.25 4,113 oy 0
İyi Parti
%6.88 1,332 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4.45 861 oy 0
Saadet Partisi
%2.66 515 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.82 353 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 47 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 41 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı