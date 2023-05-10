AŞKALE SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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AZİZİYE
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜKÖY
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NARMAN
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYOLU
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ŞENKAYA
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TEKMAN
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TORTUM
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAKUTİYE
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AŞKALE
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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NARMAN
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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