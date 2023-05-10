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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TERCAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TERCAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,011 | Katılım Oranı: %88.09
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.125,919 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %36.463,778 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.28444 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.65171 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4142 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.099 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,103 | Katılım Oranı: %76.36
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.574,718 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.483,886 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.95544 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,276 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,550 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.61 4,342 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.82 3,216 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.53 1,934 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.72 597 oy 0
İyi Parti
%2.74 286 oy 0
Saadet Partisi
%0.46 48 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.06 6 oy 0
Vatan Partisi
%0.06 6 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı