MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
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KEMAH
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KEMALİYE
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MERKEZ
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OTLUKBELİ
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REFAHİYE
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TERCAN
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ÜZÜMLÜ
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ÇAYIRLI
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İLİÇ
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KEMAH
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KEMALİYE
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MERKEZ
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OTLUKBELİ
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REFAHİYE
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TERCAN
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ÜZÜMLÜ
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