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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PAMUKKALE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PAMUKKALE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

PAMUKKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 241,553 | Katılım Oranı: %90.62
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.45103,879 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %36.0377,255 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.0327,938 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.693,628 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.581,234 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.21458 oy
%100
Seçmen Sayısı: 220,580 | Katılım Oranı: %81.73
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.3489,018 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.7682,675 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.95,124 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 108,058 oy 0
Millet İttifakı
%0 98,046 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.41 86,627 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%28.01 60,046 oy 0
İyi Parti
%16.89 36,217 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10 21,431 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.37 7,222 oy 0
Saadet Partisi
%0.83 1,783 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.27 573 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 522 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.18 386 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı