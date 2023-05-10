Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER DENİZLİ ÇAMELİ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAMELİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAMELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇAMELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 14,791 | Katılım Oranı: %89.91
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.898,751 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %18.382,335 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.31,436 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.5975 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4456 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3950 oy
%100
Seçmen Sayısı: 14,857 | Katılım Oranı: %81.86
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.748,271 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.773,130 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.49291 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,834 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,626 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%63.25 8,039 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.85 2,014 oy 0
İyi Parti
%11.98 1,523 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.26 795 oy 0
BAĞIMSIZ
%4.51 573 oy 0
Saadet Partisi
%0.7 89 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.65 83 oy 0
Vatan Partisi
%0.59 75 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.51 65 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı