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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI DENİZLİ

DENİZLİ - CUMHUR İTTİFAKI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
%0 0
YENİDEN REFAH PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BEKİLLİ
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BEYAĞAÇ
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BOZKURT
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BULDAN
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ÇAL
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ÇAMELİ
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ÇARDAK
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ÇİVRİL
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GÜNEY
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HONAZ
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KALE
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MERKEZEFENDİ
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAYKÖY
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SERİNHİSAR
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynak: Anadolu Ajansı