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ANASAYFA ŞEHİRLER KOCAELİ BAĞIMSIZ

KOCAELİ - BAĞIMSIZ

BĞMSZ
KISALTMA :BĞMSZ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
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DİLOVASI
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GEBZE
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GÖLCÜK
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İZMİT
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KANDIRA
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı