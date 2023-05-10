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ANASAYFA ŞEHİRLER AYDIN YENİPAZAR
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YENİPAZAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YENİPAZAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YENİPAZAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,084 | Katılım Oranı: %91.99
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.264,220 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %35.463,166 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %15.651,397 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.8273 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5347 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2926 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,150 | Katılım Oranı: %85.96
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %49.774,241 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.084,097 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.15183 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,466 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,336 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.14 3,876 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%30.33 2,725 oy 0
İyi Parti
%17.26 1,551 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.57 590 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.4 126 oy 0
Saadet Partisi
%0.67 60 oy 0
Vatan Partisi
%0.33 30 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.29 26 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı