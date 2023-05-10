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ANASAYFA ŞEHİRLER AYDIN KÖŞK
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KÖŞK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KÖŞK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KÖŞK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,186 | Katılım Oranı: %91.87
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.9811,253 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.053,939 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.731,917 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.44615 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5293 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2850 oy
%100
Seçmen Sayısı: 19,678 | Katılım Oranı: %81.88
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.939,245 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.445,403 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.621,039 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,782 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,874 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.03 9,546 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%13.83 2,490 oy 0
İyi Parti
%12.45 2,241 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%12.42 2,236 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.94 1,249 oy 0
Saadet Partisi
%0.79 143 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 54 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 43 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı