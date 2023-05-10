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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SULTANHANI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SULTANHANI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLAĞAÇ
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GÜZELYURT
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIYAHŞİ
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANHANI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANHANI
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018
%100
Seçmen Sayısı: 6,850 | Katılım Oranı: %90.83
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.074,379 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %17.961,091 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.9541 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7445 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2113 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.127 oy
HAZİRAN 2018
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,424 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,606 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%61.51 3,735 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.23 925 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.35 689 oy 0
İyi Parti
%10.31 626 oy 0
Saadet Partisi
%0.91 55 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.38 23 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.23 14 oy 0
Vatan Partisi
%0.08 5 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı