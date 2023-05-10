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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ORTAKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ORTAKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLAĞAÇ
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GÜZELYURT
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANHANI
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ORTAKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,942 | Katılım Oranı: %84.63
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.1514,446 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %12.62,360 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.991,683 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.77145 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3463 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1528 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,723 | Katılım Oranı: %73.7
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.4612,885 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %23.524,016 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.02174 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 14,891 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,764 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%58.99 11,134 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%19.91 3,757 oy 0
İyi Parti
%10.67 2,014 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.43 1,591 oy 0
Saadet Partisi
%0.84 159 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.67 127 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 53 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 39 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı