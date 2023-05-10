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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 195,734 | Katılım Oranı: %91.83
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.87122,911 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %18.2832,164 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.3518,205 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.991,743 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.34605 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.16285 oy
%100
Seçmen Sayısı: 177,658 | Katılım Oranı: %85.49
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.1799,723 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.7847,177 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.051,566 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 126,218 oy 0
Millet İttifakı
%0 48,291 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%57.28 101,225 oy 0
İyi Parti
%14.47 25,573 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.14 24,993 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.58 20,464 oy 0
Saadet Partisi
%1.28 2,254 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.97 1,719 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 271 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.13 229 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı