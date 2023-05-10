İHSANİYE SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAY
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ÇOBANLAR
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DAZKIRI
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DİNAR
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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EVCİLER
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HOCALAR
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İHSANİYE
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İSCEHİSAR
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KIZILÖREN
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MERKEZ
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SANDIKLI
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SİNANPAŞA
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ŞUHUT
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SULTANDAĞI
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BAŞMAKÇI
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BAYAT
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAY
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ÇOBANLAR
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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