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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YÜREĞİR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YÜREĞİR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

YÜREĞİR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 275,514 | Katılım Oranı: %83.74
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.5111,210 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.0167,422 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %12.3127,659 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.316,412 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.721,618 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.16361 oy
%100
Seçmen Sayısı: 268,497 | Katılım Oranı: %73.19
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.3687,840 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.8879,163 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.7626,646 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 112,360 oy 0
Millet İttifakı
%0 72,198 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.92 89,941 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%22.13 49,854 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%16.61 37,420 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.95 22,419 oy 0
İyi Parti
%8.94 20,137 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.3 2,929 oy 0
Saadet Partisi
%0.98 2,207 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.18 413 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 338 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı