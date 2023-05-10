KARATAŞ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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POZANTI
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜREĞİR
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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CEYHAN
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
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