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ANASAYFA ŞEHİRLER BURSA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

2 BÖLGE - ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AK PARTİ
KISALTMA :AK PARTİ GENEL BAŞKAN :RECEP TAYYİP ERDOĞAN KURULUŞ TARİH :2001
BURSA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KELES
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KESTEL
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİŞEHİR
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YILDIRIM
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0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı