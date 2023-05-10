İZNİK SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0