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ANASAYFA ŞEHİRLER ANKARA ADALET BİRLİK PARTİSİ

3 BÖLGE - ADALET BİRLİK PARTİSİ

AB
KISALTMA :AB GENEL BAŞKAN :İRFAN UZUN
ANKARA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE 3 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı