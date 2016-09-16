Obama'nın danışmanından itiraf!

06 Eylül 2016, Salı
Türkiye'deki askeri darbe girişiminin ardından ABD'nin önemli yazar ve düşünürleri günah çıkarmaya devam ediyor! Amerikalı siyaset bilimci ve Başkan Obama'nın danışmanı, Amerika'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişimine destek vererek büyük hata yaptığını söyledi!
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