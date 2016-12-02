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FETÖ'cüler kesinlikle asılmalı!

02 Aralık 2016, Cuma
Gazeteci-Yazar Latif Erdoğan konuk olduğu A Haber ekranlarında 15 Temmuz darbesine fiilen karışan tüm FETÖ'cü hainlerin asılması gerektiğini ifade etti.
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