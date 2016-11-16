Ceyhan Mumcu: FETÖ 2008’de Cumhuriyet’e sızdı

Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu... FETÖ'nün 2008 yılında Cumhuriyet gazetesini ele geçirdiğini belirten Mumcu, kardeşi Uğur Mumcu ve yazar Necip Hablemitoğlu suikasti ile ilgili de Fetullahçı Terör Örgütü'nü işaret etti... İşte o çok çarpıcı açıklamalar...
Ceyhan Mumcu: FETÖ 2008’de Cumhuriyet’e sızdı15 Kasım 2016, Salı
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