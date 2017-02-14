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Hem suçlu hem güçlü

Almanya’da 15 bin 500 euro karşılığında vereceği konseri son anda iptal eden , üste çıkmak için Haber Müdürümüz ’e hakaret yağdırdı. Yüksel ve konsere giden birçok gurbetçi, Derici’ye dava hazırlığında!

Hem suçlu hem güçlü
Popçu İrem Derici ile ilgili Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'in yaptığı haber, gündem yarattı. Yüksel'in Almanya'da edindiği bilgilere göre Derici, geçtiğimiz akşam Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 Spor Kulübü yararına düzenlenen gecede sahne almaktan son anda vazgeçti. 15 bin 500 euro (yaklaşık 60 bin lira) karşılığında vereceği mini konseri mekanı beğenmediği için son anda iptal eden popçunun, "Burası ahır gibi. Burada sahne almam" sözleri de organizatör ve gurbetçileri üzdü.

BİR KADINA YAKIŞMADI!
Organizatör Volkan Yurtseven, Derici'nin sahneye çıkmamasından dolayı davetlilere 25 euro'luk (100 lira) bilet ücretlerini iade etti. Bu haberin ardından , bir kadına hiç de yakışmayacak hakaret dolu şu sözlerle haberimizi yalanladı: "Oğlum çok sert kayaya çarptınız. Fitil fitil getireceğim çamur atmaya çalışan, yalan haber yapan herkesin burnundan. Bir de kanserli çocuklar diye yalan sallıyorsunuz. Yazık sizin insanlığınıza. Ağzımdan çıkmamış sözleri söylediğimi iddia eden şeref yoksunları... Başınıza bela aldınız." Derici'nin bu hakaret dolu sözlerinin ardından , "Ben de ona dava açıyorum" dedi.


PİNOKYO İREM
Derici, "Ben 'ahır' ifadesi kullanmadım" dese de organizatörün yaptığı konuşmada bu sözleri sarf ettiği mevcut... Ayrıca önce "Aldığım parayı iade ettim" diyen popçunun daha sonra ise "Ücreti bugün kendilerine geri ödeyeceğim" demesi ise manidar...

DAVA ÜZERİNE DAVA GELİYOR
İrem Derici'ye iptal ettiği konseri düzenleyen organizatör Volkan Yurtseven ile 'ahır' dediği mekanda bulunan gurbetçiler ve hatta kanserli çocukların aileleri dava açmaya hazırlanıyor.

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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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