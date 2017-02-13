Bu ahırda sahne almam

Ünlü şarkıcı İrem Derici,şöhretin rüzgarına çok çabukkapıldı... Derici, önceki akşamyaptığı kaprisle gurbetçilerimizi hemkızdırdı hem de derinden üzdü. Konseriçin önceki gün Almanya'yagiden Derici, mekanıbeğenmeyince sahne almaktanvazgeçti. Frankfurt'taki SVWiesbaden 07 Spor Kulübüve kanserli çocuklar yararınaEleganz Festsaal Mainz adlımekanda düzenlenen gecedesahne alması beklenen ünlüşarkıcının konserini iptalettiğini son anda öğrenenkulüp yetkilileri ve davetliler,büyük hayal kırıklığı yaşadı.büyük tepki çektiMenajeri aracılığıyla organizatörlere"Burayı beğenmedim, ahır gibi yerdesahneye çıkamam" dediği öne sürülenDerici'yi bekleyen mekandaki yaklaşık400 kişi şarkıcıyı ıslıklarla protestoetti. Gecede sahne almak için 15 bin 500euro'luk (60 bin lira) ücreti peşinalan Derici, daha sonra ise Scala NightClub'da konser verdi. Derici'nin sahneyeçıkmamasından dolayı davetlilere 25euro'luk (100 lira) bilet ücretleriiade edilirken geceye başkamüzisyenlerle devam edildi.
PARAYI İADE ETMEDİ
Hüsrana uğrayan İrem Derici'ninhayranları ise sanatçıyı sosyalmedyada topa tuttu. Derici'yikanserli çocukları üzdüğü içineleştiren pek çok kişi "Gurbetçilerbu yaptığını unutmaz. Senisen yapan bizleriz, unutma!","Gurbetçilerin eğlendiği mekanaahır demen büyük terbiyesizlik", "Haramzıkkım olsun aldığın para. Milletikandırmak neymiş elbet bir gün Allahacısını çıkarır senden" şeklindekimesajlarla genç popçuyu hedef aldı.Eleştirilere sessiz kalan popçunun konseriçin peşin aldığı ücreti iade etmediği veorganizatörlerin 27 bin euro (yaklaşık107 bin lira) zarara uğradığı öğrenildi.
* Yetkililerin "Hiç olmazsa kanserli çocukların hatırı için sahneye çıkın" diyerek ikna etmeye çalıştığı Derici, kararından dönmeyince mekandaki 400 kişi hüsrana uğradı.
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