Buzum kızlar

Avusturyalı snowboard sporcusu Julia Dujmotvis, ülkesinin politikasından etkilendi. Kayseri’deki şampiyonaya terörü bahane ederek gelmedi. Kayseri’de şampiyonluk yakalayan Çek sporcu Ester Ledecka ve Rus Alena Zavarzina ise “Burada her şey mükemmeldi. Her yıl geleceğiz” diyerek teröre en güzel yanıtı verdi
Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) her yıl düzenlediği Snowboard Dünya Kupası, ikinci kez Kayseri-Erciyes Dağı'nda gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusu buluşurken Kristal Küre ödülü de sahibini buldu. Bu müsabakalar öncesi Avusturyalı Julia Dujmovits ise terör olaylarından korktuğu için Kayseri'ye gelmeyeceğini söyleyerek, ülkesinin Türkiye karşıtı politikasını buz pistine taşıdı. 29 yaşındaki şampiyon kayakçı, "O şehirde 17 Aralık'ta patlayan bombalar 15 insanı öldürdü. Avusturya Kayak Federasyonu yetkilileri de'Türkiye'de can güvenliğinizden sorumlu olamayız' deyince Kayseri'ye gitmeme kararı aldım" dedi.
OLUMSUZ HİÇBİR ŞEY YAŞAMADIK
Yarışta Dujmovits'in en büyük rakiplerinden Çekyalı Ester Ledecka birinci gelerek bu sezonki üçüncü etap galibiyetini kazandı. Ledecka böylece genel klasmanda da şampiyonluk şansını korudu. Kayseri'deki etkinlikte gülen bir diğer isim ise Rusya'nın popüler snowboard sporcusu AlenaZavarzina oldu. Zavarzina hem yılın Altın Küre ödülünü alarak kariyerinde bir ilke imza attı hem de genel klasmandaki birinciliğini koruyarak sezon şampiyonu olma yolunda önemli adım attı. İki sporcu madalya törenlerde yaptığı konuşmalar ile Avusturyalı rakiplerine adeta ders verdi. Ledecka, "Erciyes'te muhteşem seyirci ve bir o kadar da heyecan vardı. Çok memnun dönüyorum. Her şey çok güzeldi" diyerek teröre karşı en önemli cevabı verdi. Rus Zavarzina ise "Kayseri, takvimdeki en özel etaplardan biri oldu. Bundan sonraher yıl buraya geleceğim. Bu parkurda mutlaka bir gün kazanacağım. Buradagördüğümüz ilgi ve şehir mükemmeldi" ifadelerini kullandı.
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