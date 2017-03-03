K'ayak' takımı

Üst akıl şimdi de kayak pistine çıktı! Avusturyalı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, “karalama” kampanyasına katıldı. Terör olaylarından korktuğu için Kayseri’deki yarışlara katılmayacağını açıkladı! Ancak kendi ülkesinin kanlı terör örgütü PKK’ya verdiği desteği hatırlamadı!
Hainler hendek kazdı. Barikatların arkasınasaklandı. Etek giyip güvenlik güçlerimizesaldırdı. Batı'dan akıl alıp Türkiye'de kaosyaratmaya kalkıştı. Ancak bombalarıyla kanlı terörörgütü PKK'yı besleyen üst akıl, kendini korumayaaldı! Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits,Türkiye'ye gelmeyeceğini açıkladı! Kayseri'deki Erciyes Dağı,Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her yıldüzenli olarak organize edilen SnowboardDünya Kupası'na hazırlandı. Dünyaca ünlüsporcuların katılacağı yarışların yarınbaşlayacağı açıklandı. Yarışa dünyanınen iyi 120 snowboard sporcusununkatılacağı vurgulandı. Onlardan biri olanünlü snowboard yarışçısı Julia Dujmovits isekarın altında kaldı.
UZUN UZUN DÜŞÜNMÜŞ!
Hırvat asıllı Avusturyalı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, Türkiye'ye gelmeyeceğini açıkladı! 29 yaşındaki sporcu, internet sayfasından bir açıklama yaptı. "Son Dünya Kupası için sıkı birçalışma yapmıştım. İlk üçe girmeyi hedeflemiştim.Ancak o şehirde 17 Aralık tarihinde bombalar patladı.Uzun uzun düşündüm ve Kayseri'ye gitmeme kararıaldım" ifadelerini kullandı. Ancak terör saldırısından korkup Kayseri'ye gelmeyen Julia, kendi ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın hainlere verdiği hizmetleri hatırlamadı. Avusturya, terör örgütü PKK yandaşlarını korumayaaldı. PKK gösterilerine ses çıkarmadı. Avusturya hükümeti ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkede yaşayan Türkler'e ve Müslümanlar'a yönelik baskıları arttırdı.
* Julia, Kayseri yerine İspanya'ya gitme kararı aldı!
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