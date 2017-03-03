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K'ayak' takımı

Üst akıl şimdi de kayak pistine çıktı! lı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı , “karalama” kampanyasına katıldı. Terör olaylarından korktuğu için Kayseri’deki yarışlara katılmayacağını açıkladı! Ancak kendi ülkesinin kanlı terör örgütü PKK’ya verdiği desteği hatırlamadı!

Kayak takımı
Hainler hendek kazdı. Barikatların arkasına saklandı. Etek giyip güvenlik güçlerimize saldırdı. Batı'dan akıl alıp Türkiye'de kaos yaratmaya kalkıştı. Ancak bombalarıyla kanlı terör örgütü PKK'yı besleyen üst akıl, kendini korumaya aldı! Olimpiyat Şampiyonu kayakçı , Türkiye'ye gelmeyeceğini açıkladı! Kayseri'deki Erciyes Dağı, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Snowboard Dünya Kupası'na hazırlandı. Dünyaca ünlü sporcuların katılacağı yarışların yarın başlayacağı açıklandı. Yarışa dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunun katılacağı vurgulandı. Onlardan biri olan ünlü snowboard yarışçısı Julia Dujmovits ise karın altında kaldı.

UZUN UZUN DÜŞÜNMÜŞ!
Hırvat asıllı lı Olimpiyat Şampiyonu kayakçı Julia Dujmovits, Türkiye'ye gelmeyeceğini açıkladı! 29 yaşındaki sporcu, internet sayfasından bir açıklama yaptı. "Son Dünya Kupası için sıkı bir çalışma yapmıştım. İlk üçe girmeyi hedeflemiştim. Ancak o şehirde 17 Aralık tarihinde bombalar patladı. Uzun uzun düşündüm ve Kayseri'ye gitmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı. Ancak terör saldırısından korkup Kayseri'ye gelmeyen Julia, kendi ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın hainlere verdiği hizmetleri hatırlamadı. Avusturya, terör örgütü PKK yandaşlarını korumaya aldı. PKK gösterilerine ses çıkarmadı. Avusturya hükümeti ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkede yaşayan Türkler'e ve Müslümanlar'a yönelik baskıları arttırdı.


* Julia, Kayseri yerine İspanya'ya gitme kararı aldı!
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