FETÖ üyelerini böyle polis yapmış

FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesi ile Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan emniyet amiri ve bir komiserin polis okulu sınavları, komiser yardımcılığı kursları ve pilotaj sınavlarında dönün usulsüzlükleri anlattı.

KIRMIZI KALEM ZOR SORU, YEŞİL KALEM KOLAY SORU!

Gözaltına alınan emniyet amiri E.Ü, 2003 ile 2009 yılları arasında yapılan Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme Mülakatlarında görevli olduğunu söyledi. Bu mülakatlarda ise komisyon başkanının Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Önder Aytaç'ında komisyon başkanlığını yaptığını belirtti. E.Ü, Aytaç'ın elindeki listeye bakarak kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırdığını, kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular sorulduğunu, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulduğunu söyledi. E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Akşam)



