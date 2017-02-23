FETÖ üyelerini böyle polis yapmış

FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesi ile Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan emniyet amiri ve bir komiserin polis okulu sınavları, komiser yardımcılığı kursları ve pilotaj sınavlarında dönün usulsüzlükleri anlattı.
KIRMIZI KALEM ZOR SORU, YEŞİL KALEM KOLAY SORU!
Gözaltına alınan emniyet amiri E.Ü, 2003 ile 2009 yılları arasında yapılan Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme Mülakatlarında görevli olduğunu söyledi. Bu mülakatlarda ise komisyon başkanının Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Önder Aytaç'ında komisyon başkanlığını yaptığını belirtti. E.Ü, Aytaç'ın elindeki listeye bakarak kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırdığını, kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular sorulduğunu, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulduğunu söyledi. E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Akşam)
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hain şerefsizler hepiniz sersefil oralarda gebereceksiniz pislikler.
vatansız alcak ergenekon davalarında kanal kanal gezip anlatıp algı operasyonu yapıyordun sen kactın askerlerimiz kaçmadı çünki yapılan suclamayı kabul etmiyorlardı suçun yoksa gel teslim ol
Bu alçak vesayet elden gidiyor diye haykırırdı. takiyyeci alçak
Hainler bu milletin hakkını ödeyemezler . Bazıları hak değirmende olur derler . Arkadaş o zaman o değirmeni yıkacağız. Topla bombayla değil. 1-Vatanın ilerlemesi için 2-Şehitlerin intikamı için 3- Kutsal değerler için 4-Birliğimiz için 5-Yeni Türkiye için EVET- EVET- EVEEEET diyeceğiz
kul hakkı boyunu aştı pislik herif ahiretini sen düşün
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