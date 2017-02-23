Yol Durumu
  1. Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ mektubu
  2. Erdoğan pazar günü Barzan'yi kabul edecek

üyelerini böyle polis yapmış

Firari 'cülerden 'ın polis okulu öğrenci aday mülakatında komisyon başkanlığı yaptığı ve FETÖ'cülere kolay soru sorulması için yeşil, diğer adaylara ise zor soru sorulması için kırmızı kalemle komisyona işaret verdiği ortaya çıktı.

FETÖ üyelerini böyle polis yapmış

soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları gerekçesi ile Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan emniyet amiri ve bir komiserin polis okulu sınavları, komiser yardımcılığı kursları ve pilotaj sınavlarında dönün usulsüzlükleri anlattı.

KIRMIZI KALEM ZOR SORU, YEŞİL KALEM KOLAY SORU!
Gözaltına alınan emniyet amiri E.Ü, 2003 ile 2009 yılları arasında yapılan Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme Mülakatlarında görevli olduğunu söyledi. Bu mülakatlarda ise komisyon başkanının Polis Akademisi Dekan Yardımcısı 'ında komisyon başkanlığını yaptığını belirtti. E.Ü, Aytaç'ın elindeki listeye bakarak kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırdığını, kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular sorulduğunu, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulduğunu söyledi. E.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Akşam)
Etiketler: ,
  • 23 Şubat 2017, Perşembe 10:32
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
kaplan kaplan

hain şerefsizler hepiniz sersefil oralarda gebereceksiniz pislikler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.02.2017 18:02
Beykozlu yşl Beykozlu yşl

vatansız alcak ergenekon davalarında kanal kanal gezip anlatıp algı operasyonu yapıyordun sen kactın askerlerimiz kaçmadı çünki yapılan suclamayı kabul etmiyorlardı suçun yoksa gel teslim ol

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.02.2017 15:37
feto kahrol feto kahrol

Bu alçak vesayet elden gidiyor diye haykırırdı. takiyyeci alçak

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 23.02.2017 12:00
dertli dertli

Hainler bu milletin hakkını ödeyemezler . Bazıları hak değirmende olur derler . Arkadaş o zaman o değirmeni yıkacağız. Topla bombayla değil. 1-Vatanın ilerlemesi için 2-Şehitlerin intikamı için 3- Kutsal değerler için 4-Birliğimiz için 5-Yeni Türkiye için EVET- EVET- EVEEEET diyeceğiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 23.02.2017 11:16
ihsan ihsan

kul hakkı boyunu aştı pislik herif ahiretini sen düşün

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 23.02.2017 10:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar