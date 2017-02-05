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Muhasebeci çıktı

Muhasebeci çıktı
TAKVİM, İzmir Adliye Sarayı'na düzenlenen saldırıda PKK'lı teröristlere aracı satan 'ün, 'cü olduğunu ortaya çıkardı, ortalık karıştı. Buca'da muhasebeci olduğu ortaya çıkan Arslantürk'ün ifadesinde "Benim ByLock'tan haberim yok. Kim ya da kimler niçin yüklemiş bilemiyorum" dediği öğrenildi. Bu arada bomba ve silahları teröristlere veren A.K.'nın da yakalandığı öğrenildi.


FATİH ŞENDİL
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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