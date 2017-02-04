İkinci el terör

Kirli ittifak, Türkiye'yi hedef aldı. Hainler DEAŞ, FETÖ ve PKK ile saldırdı. Küresel lobi, 5 Ocak 2017'de de İzmir'de katliam yapmayı planlamıştı. İki PKK'lı terörist bombalı araçla yola çıktı. Hedeflerinde İzmir Adliyesi vardı. PKK'lı teröristler Mustafa Çoban ile Enis Yıldırım, saldırıyı yaptıktan sonra kendilerini bekleyen Doblo marka ikinci araca binip kaçacaktı. Ancak kahraman polis Fethi Sekin, bu hain planı anladı. İki teröristi ortadan kaldırdı. Bomba yüklü araç etkisiz hale getirildi. Kahraman polis ve bir mübaşir şehit olurken, kalleş saldırının ardından kanlı işbirliği çıktı. Hainlere bombalı aracı satan kişinin Kürşat Arslantürk olduğu anlaşıldı. Arslantürk ise geçtiğimiz günlerde İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 16 kişiyle birlikte gözaltına alındı.



PENSİLVANYA'YA UZANIYOR

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Arslantürk, FETÖ üyesi olmaktan tutuklandı. Arslantürk'ün aracı teröristlere ulaştıran A.K. adlı şahısla irtibat kurduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü Arslantürk ise A.K. ile sadece pazarlık için birkaç kez telefonla görüştüğünü ve anlaştıktan sonra buluşup aracı sattığını açıkladı. FETÖ ile PKK arasındaki bu işbirliğinin altında ise önemli bir detay vardı. PKK'lı teröristler özellikle adliyenin C bloğuna saldırı yapmaya planladı. Bu blokta ise FETÖ'ye yönelik soruşturmalar yapılmaktaydı. Yetkililer, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik ABD'ye gönderilen somut delillerin de yine bu soruşturmalarda elde edildiğini hatırlattı. Tüm bu gelişmeler FETÖ ile PKK arasındaki hain işbirliğini bir kez daha kanıtladı.





1) FETÖ'cü otomobili sattı





2) Alıcı aracı PKK'ya ulaştırdı





3) Hain plan PKK'nın elinde patladı



FATİH ŞENDİL