CHP'li Türkmen divan üyeliğinden istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Elif Doğan Türkmen'in milyonluk faturasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın baskısına dayanamayarak Türkmen'in istifasını istedi. Oysa bu istifa isteği milletvekilliğinden değil, TBMM divan üyeliğindendi. Halkın gözünü boyamak adına kurgulanmış bu istifa tiyatrosu Türkmen tarafından da karşılık buldu. Türkmen, divan üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı ancak bu istifa, skandal faturayı Meclis'in ödeyeceği gerçeğini değiştirmeyecek. Türkmen'in milletvekilliği haliyle telefon faturaları da devam edecek.
Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.
CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.
Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
kalan karakter 1000
Göz boyamadan başka bir şey değil. Divan üyeliğinden istifa edince faturaları chp mi ödeyecek? Ne alaka? O kadar dik duruş sahibiyseler faturasını ödesinler ya da ödetsinler.
Rüzgara göre egilenlerden HAYIR gelmez.
paraları milletin sırtına yükle ve kaç.. kılıçtaroğlu hakkımızı gasp edenden almalısın.. hayret ya..sanki millet 200000000000 liralık (2 milyar eski para) umursamıyorlar. chp.ye oy vermeyeceğiz..çöpe atarız size oy vermeyiz.. Adana.lılarda kabul etmiyor..star gaztesi..öde borcunu ya. zaten bi kişiyi mahvetmişsin..birde milleti mi mahvediyorsun..chp.li kadın.. allah korkusu olsa öder..ödemiyorsa milleti hiçe sayıyor demekki. kemal bey almalı paracıklarını...2 milyon tl.. hadi kemal bey seni görelim..
istifası bile sahte, divan dan istifa etmiş, kadın hırsızmış, müvekkilinin parasını gasp etmiş.
istifa ettide paralar ne olaçak
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.