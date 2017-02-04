CHP'li Türkmen divan üyeliğinden istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Elif Doğan Türkmen'in milyonluk faturasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın baskısına dayanamayarak Türkmen'in istifasını istedi. Oysa bu istifa isteği milletvekilliğinden değil, TBMM divan üyeliğindendi. Halkın gözünü boyamak adına kurgulanmış bu istifa tiyatrosu Türkmen tarafından da karşılık buldu. Türkmen, divan üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı ancak bu istifa, skandal faturayı Meclis'in ödeyeceği gerçeğini değiştirmeyecek. Türkmen'in milletvekilliği haliyle telefon faturaları da devam edecek.

Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.