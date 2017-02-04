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CHP'li Türkmen divan üyeliğinden istifa etti

Geçtiğimiz günlerde fatura için Meclis'i suçlayan Kılıçdaroğlu toplum baskısına dayanamayıp Türkmen'in istifasını istedi. "Bu benim hakkım yine yaparım" diye umursamaz açıklamalarda bulunan Türkmen ise göz boyamak için TBMM divan üyeliğinden istifa etti. Türkmen'in vekilliği devam ediyor.

CHPde istifa tiyatrosu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Adana Milletvekili 'in TBMM divan üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Elif Doğan Türkmen'in milyonluk faturasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın baskısına dayanamayarak Türkmen'in istifasını istedi. Oysa bu istifa isteği milletvekilliğinden değil, TBMM divan üyeliğindendi. Halkın gözünü boyamak adına kurgulanmış bu istifa tiyatrosu Türkmen tarafından da karşılık buldu. Türkmen, divan üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı ancak bu istifa, skandal faturayı Meclis'in ödeyeceği gerçeğini değiştirmeyecek. Türkmen'in milletvekilliği haliyle telefon faturaları da devam edecek.

Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifasını dün istemişti.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Türkmen'in, bugün katip üyeliği görevinden istifa ettiği açıklandı.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 16:34
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

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ERAY ERAY

Göz boyamadan başka bir şey değil. Divan üyeliğinden istifa edince faturaları chp mi ödeyecek? Ne alaka? O kadar dik duruş sahibiyseler faturasını ödesinler ya da ödetsinler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.02.2017 01:26
izlenimler izlenimler

Rüzgara göre egilenlerden HAYIR gelmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.02.2017 23:12
ayşe ayşe

paraları milletin sırtına yükle ve kaç.. kılıçtaroğlu hakkımızı gasp edenden almalısın.. hayret ya..sanki millet 200000000000 liralık (2 milyar eski para) umursamıyorlar. chp.ye oy vermeyeceğiz..çöpe atarız size oy vermeyiz.. Adana.lılarda kabul etmiyor..star gaztesi..öde borcunu ya. zaten bi kişiyi mahvetmişsin..birde milleti mi mahvediyorsun..chp.li kadın.. allah korkusu olsa öder..ödemiyorsa milleti hiçe sayıyor demekki. kemal bey almalı paracıklarını...2 milyon tl.. hadi kemal bey seni görelim..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.02.2017 23:09
birsu birsu

istifası bile sahte, divan dan istifa etmiş, kadın hırsızmış, müvekkilinin parasını gasp etmiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 04.02.2017 21:52
vatandaş vatandaş

istifa ettide paralar ne olaçak

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.02.2017 20:18
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