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fatura için Meclis'i suçladı

CHP Genel Başkanı partisinin Adana milletvekili 'in 1 milyon 200 bin liralık faturasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. CHP'li vekile tek laf etmeyen Kılıçdaroğlu, Meclis'i suçladı.

Kılıçdaroğlu fatura için Meclisi suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal , CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi 'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme giderine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri, vatandaşların büyük tepkisini çeken CHP'li vekilin faturasının suçlusunun TBMM olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideri olan vekile tek kelime etmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekilin skandal faturasıyla ilgili açıklamaları şöyle:
Buradaki yanlışlık şurada; Meclis Başkanlık Divanı oturup bir karar alıyor. Başkanlık divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlışlık buradan başlıyor. Niye sınırsız? Bunların ayrılacağı ne? Başkan dahil, bütün başkan yardımcıları. Dolayısıyla yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Neden? Sınır getirmeniz lazım. Sınırsız bir harcama yetkisi olur mu? Olmaz. Bunun değişmesi lazım. Söylüyoruz bunu değiştirin. Her milletvekilinin var ama sınırı var. Ama Başkanlık Divanına sınırsız hak getirip sonra 'niye bunlar bu kadar para harcadı' derseniz adama sorarlar; 'sen bu hakkı niye verdin?'
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 10:02
YORUMLAR 36 yorum yapıldı

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him him

şimdi sana oy versek iktidara taşısak bütceyi sıfırlasan imf ye muhtac etsen ne yapım canım halkta beni iktidar yapmasaydımı diyeceksin yazıklar olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 01.02.2017 15:48
URFALI URFALI

Zaten sizin bu halinizi görüpte size oy verenlerde suç. Bu olay başka bir partili yapsaydı kıyametler kopmuştu. Bu kadını bünyenizde tutarak sizde sorumlusunuz istifa ettirin bunu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 01.02.2017 15:27
tevhid li tevhid li

demekki halkın sizlere geleceği emanet edilse har vurup harman savuracaksınız ,ey kılıçdar oğlu özrünüz kabahatinizden büyük,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 01.02.2017 15:20
fırat fırat

yarın iktidarı alsalar ülkeyi yangın yerine çevirir sonra da vermeseydiniz derler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 01.02.2017 15:11
isimli isimli

ben bunların bir yere verdiği beyanatı okumuştum kaçak sarayın elektrik masrafı aylık 2.7 milyon lira, bu para çok fazla vs vs diye demek ki o kadar da çok değilmiş 3-5 chp li vekilin telefon faturası kadarmış :) :) :)

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evet0
hayır1
cevapla 01.02.2017 14:46
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